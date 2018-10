Geen bewijs voor misbruik Sylvester Stallone

De zaak draait om een vrouw die bij de politie van Santa Monica aangifte had gedaan tegen Stallone. De vrouw beweert dat hij haar in 1987 en 1990 heeft aangerand en ook dat ze in 1987 nog een relatie hadden.

De vrouw droeg ook namen aan van getuigen die ze destijds in vertrouwen had genomen. Maar uit onderzoek van de politie is gebleken dat deze getuigen het relaas van de vrouw niet kunnen bevestigen. Rechercheurs konden ook geen andere bevestiging vinden voor haar aangifte.