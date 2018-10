Freddies EIGEN QUEEN uit film geknipt

Naar verluidt was het de Duitse Barbara Valentin die, nadat hun relatie strandde, zich om Freddie – in Bohemian Rhapsody geportretteerd door Rami Malek (kleine foto) – bekommerde toen hij ziek werd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Morgen gaat in ons land Bohemian Rhapsody in première, een film over de opkomst én het succes van een van de grootste rockformaties die de wereld ooit gekend heeft, Queen. Natuurlijk ligt de focus vooral op frontman FREDDIE MERCURY, maar tot ontzetting van zijn grootste fans, ontbreekt van Freddies eigen Queen, de Duitse BARBARA VALENTIN, ieder spoor in de blockbuster.