Beyoncé brengt eerbetoon aan Toni Braxton

Ⓒ Instagram / Toni Braxton

Voor Halloween heeft Beyoncé zich dit jaar in een wel heel bijzonder kostuum gestoken. De zangeres postte een aantal foto’s op Instagram waarop ze te zien is als look-a-like van Toni Braxton, genaamd Phoni Braxton. Bey heeft een aantal foto’s nagemaakt van Toni’s album uit 1993 en prijst haar in de bijgaande tekst de hemel in.