Barbra Streisand te gast in Carpool Karaoke

De zangeres postte de promo van de show op haar Twitter-account en schreef daarbij: „Ze zeggen dat er voor alles een eerste keer is....kun je geloven dat dit mijn eerste keer is dat ik hardop in een auto gezongen heb? Ik heb zoveel lol gehad met James Corden, allemaal kijken donderdagavond!.”

Corden heeft zo’n beetje alle grote sterren wel naast hem in zijn wagen gehad. De best bekeken aflevering is nog altijd die met Adele, met 187.790.022 views. Justin Biebers eerste bezoekje aan James was goed voor 139.698.698 views, waar zijn tweede optreden het ’slechts’ met 76.461.562 moest doen. De meest besproken Carpool Karaoke was de uitzending met Paul McCartney, die in juni samen met de Britse host een bezoek bracht aan Liverpool, de stad waar hij en The Beatles zijn groot geworden. Er werd een extra lange uitzending van gemaakt.