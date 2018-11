Jamie Lee Curtis snapte bijnaam Scream Queen niet

„Ik maakte Halloween toen ik 19 was, toen had ik nooit gedacht dat ik de Queen van wat dan ook zou worden”, vertelt de actrice aan BuzzE. „Regisseur John Carpenter gaf me een enorme kans, en toen nog een keer met The Fog. Ik kreeg daarna vooral veel horroraanbiedingen, maar na Halloween 2 was ik daar even klaar mee en heb ik het jaren niet gedaan. Ik heb nooit begrepen waarom iedereen me toch altijd Scream Queen bleef noemen.”

Rond de eeuwwisseling was Curtis toch weer in twee Halloweens te zien. Daarna dacht ze dat ze voorgoed afscheid had genomen van personage Laurie Strode. Tot ze twee jaar geleden gebeld werd voor een nieuwe film, die het verhaal veertig jaar na de gebeurtenissen uit het eerste deel vertelt. Op de vraag of ze de voors en tegens nog moest afwegen toen ze gevraagd werd voor de jubileumfilm, moet Curtis lachen. „Nee! Er waren alleen maar pluspunten. Dit leven is een pluspunt. Dat meen ik; ik ben 60 jaar. Wie gaat me verder bellen voor de hoofdrol in een film?”

Successen

Daarnaast sprak het script de actrice enorm aan. „Ik vond het een heel goed idee dat ze er een directe sequel op het origineel uit 1978 van maakten, alles uit de negen andere films is niet gebeurd in deze.” Ze werd ook erg enthousiast van de kleine verwijzingen naar de eerste Halloween. „Het heeft de film uiteindelijk niet gehaald, maar een van de eerste beelden zou zijn dat mijn kleindochter zo’n kast met shutterdeuren inloopt en het peertje aandoet. Ik wist meteen dat de fans daarvan uit hun dak zouden gaan.”

Haar gevoel zat er niet naast. De nieuwe Halloween, die vanaf deze week te zien is in Nederland, is al een daverend succes in de VS. Alhoewel Curtis het succes met open armen ontvangt, schaart ze het niet direct onder de hoogtepunten uit haar leven. „Mijn grootste prestatie is dat ik twintig jaar geleden ben gestopt met drugs en alcohol. Dat is met grote afstand het belangrijkste dat ik ooit heb gedaan. Mijn grootste trots en geluk zijn mijn twee kinderen, die nu slimme, meelevende, gulle volwassenen zijn. En ik ben na dertig jaar nog steeds met mijn eerste man. Dat zijn de grote successen in mijn leven.”