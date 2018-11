Stalker Bella Hadid gaat akkoord met deal

De man moet zich aan de regels houden en mag op geen enkele wijze contact zoeken met Bella, zowel on-als offline. Dat meldt Page Six.

Perez werd begin februari aangehouden nadat hij een foto online plaatste van Bella's appartement in New York. Ook stuurde hij het model opdringerige berichtjes via Instagram. Toen Hadid erachter kwam dat er een foto van haar huis gepost was, waarschuwde ze direct de politie.