Nieuw kapsel voor Justin Bieber

Volgens veel Beliebers liep Justin er de laatste maanden als een veredelde zwerver bij en leek hij weinig te geven om zijn looks en kleding. Zo werd de zanger ook meerdere malen buiten gespot met witte hotelslofjes aan. Anderen vonden hem het evenbeeld van zijn vrouw Hailey, die dezelfde haarkleur en lengte heeft.

„Goed om te zien dat je terug bent, nu nog een nieuw album!”, schreef een fan. Het is inmiddels drie jaar geleden dat Justins laatste album Purpose uitkwam, met daarop onder andere de hits What Do You Mean en Sorry.