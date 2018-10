Kanye West bij Belgische basketballwedstrijd

In de wandelgangen werd al gefluisterd dat Kanye West in België was en naar de wedstrijd zou komen. West was bij aanvang echter nergens te bekennen en het gerucht werd dan ook al snel naar het land der fabelen verwezen. Des te groter was de verbazing toen hij na het derde kwartier onder begeleiding van bodyguards kwam aanwandelen en naast JBA oprichter LaVar Ball ging zitten.

De aanwezigen wisten niet wat ze zagen. „De match werd zelfs stilgelegd en dat is héél ongebruikelijk. Iedereen begon te applaudisseren en hij kreeg zelfs een staande ovatie. Het was een evenement op zich”, vertelt Bob Vanderheyden, community manager van Hubo Limburg United aan Het Nieuwsblad Online.

De JBA-competitie bestaat uit acht ploegen en de 10 beste spelers toeren momenteel door Europa.