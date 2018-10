Masmeijer volgende week alsnog naar België?

Vorige week besloot de Nederlandse Officier van Justitie dat hij niet naar Antwerpen hoefde, maar hij moest zijn paspoort inleveren en zich geregeld melden bij de politie. Binnen 60 tot 90 dagen zou de rechter in Amsterdam over het Belgische verzoek moeten beslissen, nu Frank zich middels zijn advocaat GEERT JAN KNOOPS tegen zijn overlevering (zoals uitleveren tegenwoordig wordt genoemd, binnen de grenzen van Europa) heeft verzet.

Dat doet de Rechtbank echter niet pas over drie maanden, maar dus volgende week dinsdag al. En daarmee lijkt de overleveringskamer haast te maken met het verzoek van de Belgische Procureur.

Op 16 november dient in Antwerpen het hoger beroep in de cokesmokkelzaak. België zou Frank Masmeijer tegen die tijd in handen willen hebben, wat lijkt te gaan lukken als de rechter volgende week in dat verzoek meegaat.

Bekijk ook: Grootste NACHTMERRIE Masmeijer uitgekomen