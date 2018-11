Justin Timberlake: Jessica veranderde mijn leven

„We waren op een surprisefeestje en stonden met een groepje mensen aan de bar te kletsen. Ik maakte een sarcastische opmerking, heel droog, maar niemand begreep het. Behalve zij, ze moest lachen. Dat was een moment waarop je je afvraagt of een persoon net zo is als jij, of ze net zo’n droog, beetje donker gevoel voor humor heeft”, aldus Justin. De twee kletsten de hele avond, maar wisselden geen nummers uit.

„Ik bleef aan haar denken en was echt geïnteresseerd in haar. Ze had gewoon iets dat me greep.” In 2007 zagen ze elkaar opnieuw bij een concert van Justin, waar een vriendin haar mee naar toe had genomen. Na afloop vroeg de zanger of Jessica en haar vrienden met hem meewilden in de tourbus, wat leidde tot lange gesprekken en heel veel gelach. Toen de actrice uitstapte, durfde Justin haar nummer te vragen.

Na veel telefoontjes heen en weer, was het stel na afloop van Justins tour een maand samen, wat hen deed besluiten er echt voor te gaan. „Ze heeft me veranderd. Ze heeft mijn hele leven veranderd.” In 2012 trouwden ze en drie jaar later verwelkomden de Timberlakes hun eerste kind; zoon Silas.