Ruim één miljoen kijkers voor Beau

Het beter bekeken ’voorprogramma’ zorgde ook voor meer kijkers voor RTL Late Night met Twan Huys. Naar de talkshow keken dinsdag 443.000 mensen, bijna dubbel zo veel als maandag.

Op SBS6 keerde na vijf jaar afwezigheid Waar is de Mol? terug op televisie. Naar de eerste aflevering van het programma van Johnny de Mol keken 650.000 mensen. Robert Jensen startte ondertussen op RTL 5 met zijn nieuwe show. Daar stemden 322.000 mensen op af, wat niet genoeg was voor een plek in de lijst van 25 best bekeken programma’s.

Die lijst werd opnieuw aangevoerd door NPO 1 met het NOS Journaal van 20.00 uur (2,1 miljoen kijkers), Opsporing verzocht en De wereld draait door (beide 1,3 miljoen).