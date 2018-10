‘Anne Lok nog steeds zwanger van Pechtold’

In haar veelbesproken relaas over de manier waarop een einde kwam aan haar vierjarig samenzijn met de politicus, stelde zij op Pechtolds even dwingende als dringende verzoek in april abortus te hebben gepleegd. Zij slikte daarvoor enkele pillen in, die de vrucht zouden hebben moeten afdrijven. Pas zeer onlangs ontdekte zij dat dit kennelijk niet is gelukt en dat zij nog steeds in verwachting is. Aan Story bevestigt zij dat de baby in januari wordt verwacht.

Voor Alexander Pechtold komt dit nieuws buitengewoon ongelegen. Hij heeft nooit op zijn affaire met Lok, de manier waarop hij daar een einde aan maakte of alle abortusverhalen willen reageren.

Na zijn afscheid uit Den Haag zocht hij de luwte op en dacht in alle rust uit te kunnen kijken naar een nieuwe functie, genoemd wordt die van Commissaris van de Koning in Gelderland.

Anne Lok was vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar. UPDATE: Annes ex-man Fred Neve, die thuis voor Annes drie kinderen zorgt, geeft een bijzondere wending aan het verhaal. Hij laat Privé zojuist weten: „Ik weet nergens van!”

