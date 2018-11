Jebroer wil alle Boxing Stars slaan

„Ik heb het wel snel onder de knie”, vertelt Jebroer voor de camera van het ANP. „Ik wil graag leren en vind het leuk om te leren. Bovendien is het een nieuwe uitdaging en die neem ik met beide handen aan, zeker.”

De rapper wil vanuit zijn instinct gaan slaan en stoten. „Ik denk niet dat er een bepaalde techniek is waar je je aan moet houden. Ik denk dat je heel veel moet leren, leren, leren en daarna moet het een beetje vanuit instinct gaan.”

Iedereen verslaan

Met wie hij straks in de ring staat, weet Jebroer nog niet. „Ik weet nog niet wanneer ik moet vechten of tegen wie, dat is allemaal nog een groot vraagteken. Maar ik wil ze allemaal slaan.”

Dat ziet Carlos Platier Luna ook wel zitten. „Als je wil winnen, moet je iedereen kunnen verslaan.” Ook de Expeditie Robinson-winnaar weet nog niet wanneer hij in de ring wordt verwacht en wie hij knock-out moet slaan. „Het maakt me ook niet zoveel uit want je moet tegen iedereen kunnen vechten.”

Conditie

Carlos neemt niet helemaal zonder ervaring deel aan Boxing Stars. „Ik heb geen bokservaring, maar wel ervaring met judo. Ik heb wel gemerkt dat dat een heel andere sport is, maar waar ik wel ervaring mee heb is de tijdsduur en dat is wel fijn.”

Tommie Christiaan stapt, net als de meeste andere bekende Nederlanders, onervaren in de ring. „De eerste training viel heel erg tegen, vooral conditioneel gezien. Ik ben heel lang niet in de sportschool geweest, maar ben verder wel fit en best sterk. Maar die conditie, daar moet ik nog wel aan werken.”