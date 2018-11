Zoë Kravitz schaamde zich voor vader

Zoë was elf jaar toen ze bij haar vader Lenny ging wonen. Net als iedere andere puber had ook Zoë problemen met het gedrag van haar opa. „Iedere keer als hij me kwam ophalen van school rende iedereen naar buiten om hem te zien”, vertelt ze aan Bang Showbiz.

„Hij was ook niet bepaald subtiel. Hij kwam aanrijden in een opvallende sportwagen, droeg een leren broek en een netstof shirt. Ik had dan zoiets van ’gast, kun je iets minder opvallend doen misschoen? Draag gewoon een shirt waarin je tepels niet zichtbaar zijn’.”