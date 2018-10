Meghans neefje schaamt zich voor familie

Dooley geeft in een interview met The Times aan dat hij zijn tante Meghan altijd leuk heeft gevonden. Hij is het er dan ook helemaal niet mee eens dat onder meer Samantha Markle iedere keer weer een podium krijgt om haar mening over haar halfzus te spuien.

„Al zolang ik me kan herinneren kijk ik op naar Meghan. Ze was altijd zo lief en geniet volop van het leven”, reageert hij. „Wat er nu allemaal gaande is met mijn familie is gewoon verschrikkelijk. Ik schaam me ervoor dat ik familie heb die zo over mijn tante praten. Zoiets zou helemaal niet gepubliceerd mogen worden. Iedere keer weer krijgen ze de mogelijkheid hun haat te uiten en ik ben er klaar mee. Het is zo negatief.”

Tyler vertelt dat Meghan in zijn ogen nooit iets verkeerd heeft gedaan. „Bovendien is ze succesvol, slim en prachtig. Er is gewoon niets aan haar waar je niet van kunt houden.”