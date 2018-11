’Ex-K3 Kathleen Aerts met pensioen’

„Een mens moet soms keuzes maken in het leven,” vertelt de 40-jarige zangeres aan Het Laatste Nieuws. „Ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. Ons reisbureau is echt uit zijn voegen aan het barsten.” Het is zelfs zo druk dat Kathleen niet meer naar België komt om op te treden.

„Ik denk dat je mag zeggen dat ik nu officieel met pensioen ben wat zingen betreft. Het is geen geheim dat ik op dat vlak niet heel ambitieus meer was. Ik treed nog weleens op tijdens trouwfeesten en mijn microfoon staat nog altijd in de woonkamer, maar concerten staan niet meer gepland. Niet erg, mensen een fijne vakantie bezorgen geeft minstens evenveel voldoening.”