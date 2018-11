Prins Pieter-Christiaan weer bij Soldaat van Oranje

Pieter-Christiaan en Anita hebben de musical al een aantal keren gezien, voor Emma was het de eerste keer, zo meldde de prins via sociale media. Hij heeft al vanaf de start belangstelling getoond voor de muzikale uitbeelding van het boek van Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema. Dit omdat Pieter-Christiaan een nauwe band had met de in 2007 overleden oorlogsheld en drager van de Militaire Willemsorde.

„Hij was getuige bij mijn huwelijk, we hebben onze zoon naar hem vernoemd, ik kon altijd bij hem terecht voor steun en advies. Voor mij was hij een vriend, niet ’de soldaat’”, vertelde Pieter-Christiaan een aantal jaren geleden over zijn relatie met Hazelhoff Roelfzema. „Bij alle moeilijke keuzes in mijn leven heeft hij me geholpen.”

Pieter-Christiaan is overigens niet het enige lid van de koninklijke familie die de musical, die al meer dan 2500 voorstellingen heeft beleefd, meerdere keren heeft bekeken. Ook koning Willem-Alexander zat al een paar keer in de zaal. Hij trakteerde elk van zijn dochters ter gelegenheid van hun tiende verjaardag op een uitstapje naar het theater.