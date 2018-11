’Metallica gaat nog 20 jaar door’

Lars Ulrich heeft in een interview met het Amerikaanse radiostation 93.3 WMMR gezegd dat hij en zijn collega’s nog lang niet van plan zijn te stoppen. „Ik weet dat veel mensen met pensioen gaan, maar wij voelen ons nog steeds jong en energiek. Ik bedoel, wij gaan echt nog jaren door.”

Hij denkt nog zeker 20 jaar met Metallica bezig te kunnen zijn. „Ik heb geen idee hoe dat eruit zou moeten zien of klinken, maar we zijn het wel van plan om door te gaan. We denken juist aan het tegenovergestelde van met pensioen gaan.”

Ook heeft Lars het gevoel dat ze aan een nieuw hoofdstuk in hun carrière zijn begonnen. „Het is gek, ongelooflijk eigenlijk, maar er komen meer kinderen naar onze concerten dan ooit. De helft van het publiek is jonger dan twintig.”