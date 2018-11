'Nieuwe liefde Jenna Dewan is Steve Kazee'

Steve is geen onbekende in het vak. Hij won in 2012 een Tonny Awards voor zijn rol in Once Back. Ook speelde hij rollen in Nashville en Shameless.

Steve en Jenna werden dit weekend samen op een Halloween-feestje gezien van George Clooney. Ze kwamen apart van elkaar aan, maar zouden erg klef geweest zijn.

Vorige week diende Jenna’s advocate de officiële scheidingsdocumenten in, nadat na negen jaar een einde is gekomen aan haar huwelijk met Channing Tatum. De twee willen de voogdij over hun dochtertje Everly (5) delen, zo blijkt uit de papieren.