Gordon sluit de deuren van Blushing Rotterdam

Gordon opende de zaak vorig jaar juni. Hij wijt de sluiting mede aan onmogelijke parkeergelegenheid en het openbreken van de Coolsingel. „Het is vreselijk jammer, want ik geloofde echt in een dergelijk concept in Rotterdam, maar helaas heeft het toch een andere uitwerking gehad dan ik gedacht had”, zo laat Gordon in een verklaring weten.

De presentator heeft nog twee zaken in Amsterdam en Blaricum. „Ik leg de focus op mijn twee goed lopende zaken en op andere mooie horecaplannen. Er gaat een deur dicht en er gaat vast weer een raam open.”

Gordon zou het slechte nieuws zelf aan het personeel verteld hebben.