Kanye kreeg advies Kim te negeren

„We hebben zoveel meegemaakt samen. Ik ken hem nu al vijftien jaar, ik ontmoette hem in 2002 en we zijn sinds 2006 of 2007 bevriend. Ik ken hem al eeuwen”, verduidelijkt ze wanneer Van Jones haar vraagt waarom ze van Kanye houdt.

„Hij is voor mij opgekomen toen heel de wereld tegen me was. Iedereen zei hem: ’Je kunt niet uitgaan met iemand die een sex tape heeft. Je kunt niet uitgaan met een realitysterretje. Dit gaat je carrière verpesten’.”

Ondanks dat Kanye dit advies volgens Kim van ’iedereen’ kreeg, koos hij er toch voor om met haar samen te zijn. „Maar tegen mij zei hij: „Maar jij gaat me niet zeggen wat ik wel en niet mag doen. Ik zeg je nu dat alles goed komt’. En hij is altijd zo sterk voor mij geweest. Dus, ik zal altijd van hem houden en hem waarderen omdat hij er voor mij is.’