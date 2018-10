George Ezra naar Amsterdamse kaasboer

„Kaas in Amsterdam. Ik hou van deze stad”, schrijft George bij het plaatje, waarop hij poseert achter een stapel kazen.

De singer-songwriter gaf dinsdag een uitverkocht optreden in Amsterdam. Eerder deze maand kondigde George alweer een nieuwe show aan. Op 13 mei staat hij in Ahoy Rotterdam. Dat wordt zijn grootste show in Nederland. Eerder dit jaar trad George ook al op in Paradiso en op het festival Tuckerville.

George scoorde deze zomer een enorme hit met het nummer Shotgun.