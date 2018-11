Jennifer Lawrence richt productiebedrijf op

De twee hebben nu een filmdeal getekend bij de onafhankelijke filmstudio Makeready. Volgens Deadline gaan Lawrence en Polsky samen of met Makeready’s partners bij Universal Pictures and Entertainment One filmprojecten ontwikkelen.

„Brad Weston en Pam Abdy van Makeready zijn visionaire producenten met een ongelooflijke smaak en een geschiedenis in het ondersteunen van diverse en meeslepende verhalen”, aldus Lawrence en Polsky. „We zijn dolblij dat we mogen samenwerken met Makeready en kijken uit naar dit spannende partnerschap.”

Projecten

Lawrence en Polsky werken samen aan verschillende aankomende projecten, waaronder Burial Rites, een filmbewerking van de bekroonde gelijknamige roman uit 2013 van de Australische auteur Hannah Kent. De film gaat over Agnes Magnusdottir, de laatste vrouw die in 1830 in IJsland werd geëxecuteerd. De film wordt geregisseerd door Luca Guadagnino.

Ze werken ook mee aan Bad Blood, waarin Jennifer de hoofdrol zal spelen als Theranos-bloedonderzoekster Elizabeth Holmes. Zij kwam als een van de jongste selfmade miljardairs ooit in de schijnwerpers te staan, om vervolgens uit gratie te vallen nadat haar biotechbedrijf onderworpen werd aan een onderzoek. De film wordt geregisseerd door Adam McKay van The Big Short.

De 28-jarige Lawrence zal ook Zelda Fitzgerald spelen in de film Zelda van Ron Howard, die ze samen met Polsky zal produceren. Ze maakt ook haar regiedebuut met Project Delirium, dat gaat over Amerikaanse overheidsfunctionarissen die de effecten van chemische wapens testten op soldaten in de jaren zestig van de vorige eeuw.