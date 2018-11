Prinses Leonor (13) levert eerste toespraak af

Leonor trad daarbij in de voetsporen van haar vader, die eveneens op zijn dertiende zijn eerste speech uitsprak. Het Spaanse koningshuis had een mooie gelegenheid gevonden voor Leonors debuut, bij de herdenking van de veertigste verjaardag van de Spaanse grondwet. In het Cervantes Institute in Madrid las de prinses het eerste artikel voor.

Koning Felipe bleef tijdens het moment dichtbij en Leonor kon ook steun putten uit de aanwezigheid van haar moeder koningin Letizia, die glunderend toekeek, en haar zusje Sofia. Beiden zaten op de eerste rij in het publiek. De toespraak ging geheel vlekkeloos. Met een glimlach en een krachtige stem herinnerde ze de aanwezigen eraan dat ’de politieke vorm van de Spaanse staat de parlementaire monarchie is’.

Ondanks haar nog jonge leeftijd is Leonor met het uitspreken van haar eerste toespraak weer een stapje dichter bij het invullen van de rol van troonopvolger. Eerder dit jaar werden al kleine stapjes genomen om de prinses naar voren te schuiven. Zo kreeg Leonor in januari de versierselen overhandigd die behoren bij de Orde van het Gulden Vlies, de hoogste onderscheiding in Spanje.