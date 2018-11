’Veel mensen onderschatten Famke Louise’

Vier maanden is de negentienjarige vlogster gevolgd. Elza vond het ’erg indrukwekkend om te zien om te zien hoe het leven van een superster samengaat met dat van een meisje van negentien die bij haar moeder in Hoogezand aan tafel haar hart uitstort.’

In de docu is onder meer te zien hoe Famke Louise omgaat met de roem en haar haters. Famke Louise zegt het „superbijzonder” te vinden dat ze op haar negentiende een documentaire krijgt. „Voor mijn gevoel ben ik gewoon Famke. Het is moeilijk te realiseren wat er allemaal speelt.” Naast bijzonder vindt ze de docu ook „heel heftig” en dan vooral volgens haar het einde. „In vier maanden is zoveel gebeurd, echt niet normaal. Ik denk als je een jaar zou moeten filmen dat je dan wel acht series zou kunnen maken. Echt ziek.”

Emotionele momenten

Over wat er allemaal te zien zal zijn wil Famke Louise weinig loslaten. Wel denkt ze dat kijkers verrast zullen zijn. „Ik vertel over dingen die best gevoelig liggen en best persoonlijk zijn. Ik denk dat mensen mij vooral beter leren kennen en anders naar me gaan kijken. Er zitten best emotionele momenten in. Maar wel heel mooi, ik ben er wel heel trots op en blij dat ik het heb gedaan.”

De documentaire is op 4 november eenmalig in de bioscoop te zien. Na de première in Pathé Tuschinski in Amsterdam is de vierdelige serie te zien via Videoland.