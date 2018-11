Kanye West shopt schoenen in Amsterdam

Dat is op een foto van de bewuste winkel te zien op Instagram. „We hebben maar een kort gesprekje gehad, want hij moest een vlucht halen. Maar hij was heel aardig en down to earth. Hij nam nog de tijd om met ons op de foto te gaan”, zo vertelt marketing manager Juwan Simson aan Nu.nl.

De zaak verkoopt schoenen van Kanye’s eigen merk Yeezy. De rapper zelf kocht een paar van Balenciaga.

In september was Kanye ook al in Nederland. Toen werd de wereldberoemde rapper gezien in Rotterdam en Amsterdam. Dinsdag was hij in Vlaanderen, in het plaatsje Houthalen-Helchteren waar hij plotseling een basketbalwedstrijd bezocht.