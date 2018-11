Chloë Grace Moretz in nieuwe Bonnie en Clyde

Love Is a Gun wordt geregisseerd door de Spaanse regisseur Kike Maillo en is gebaseerd op het boek van schrijver Jeff Guinn uit 2009: Go Down Together: Het ware, onvertelde verhaal van Bonnie en Clyde. Sheldon Turner zal het verhaal over de beruchte bankrovers Clyde Barrow en Bonnie Parker vertalen naar het witte doek. De opnames beginnen volgend jaar, wanneer de film uitkomt is nog niet bekend.

„Wij zijn blij dat we het iconische verhaal van Bonnie en Clyde opnieuw kunnen brengen”, aldus de filmproducenten in een verklaring. ” Hun verhaal blijft alomtegenwoordig in de populaire cultuur over de hele wereld, maar weinigen in deze generatie kennen de details van hun intieme liefdesrelatie en de omstandigheden die hebben geleid tot hun beruchte misdaden die de verbeelding van de wereld destijds heeft veroverd.”

Bioscoop

De film speelt zich af in de jaren dertig van de vorige eeuw en is de eerste bioscoopbewerking sinds de film Bonnie and Clyde van Arthur Penn uit 1967, waarin Warren Beatty en Faye Dunaway de hoofdrollen spelen. Sinds die film zijn er verschillende kleine projecten geweest, waaronder Bonnie & Clyde uit 1992: The True Story, met in de hoofdrol Tracey Needham en Dana Ashbrook.

Moretz rondde onlangs The Miseducation af, een drama over een tienermeisje dat door haar conservatieve voogden naar een homotherapiecentrum wordt gestuurd. Ook speelt ze in horrorfilm Suspiria en spreekt ze momenteel het karakter van Wednesday Addams in de aanstaande animatiefilm The Addams Family in. Unbroken-acteur O’Connell is net klaar met het filmen van de biografische thriller Against All Enemies en is nu bezig met opnames voor het drama Jungleland.