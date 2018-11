John de Mol neemt afstand van Bitcoin-advertentie

„Ik heb getwijfeld of ik op deze manier naar buiten moest treden, maar ik wil voorkomen dat mensen geld kwijtraken en mij straks vragen waarom ik niet heb gewaarschuwd voor deze vorm van misleiding waar mijn naam ten onrechte aan verbonden wordt”, zegt John de Mol.

Het doel van de advertentie is om mensen op te lichten. Consumenten worden naar een omgeving geleid waar hen gevraagd wordt om geld over te maken naar een bedrijf dat Bitcoin Profit heet. Facebook heeft de advertentie verwijderd.

Twee weken geleden overkwam Humberto Tan iets soortgelijks. Ook over hem ging een nepartikel de ronde waarin werd gesuggereerd dat Tan een bedrijf in bitcoins was begonnen en daarmee enorm veel geld had verdiend. Facebook verwijderde het artikel nadat Humberto er zijn beklag over deed op sociale media.

