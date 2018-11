Ilse de Lange krijgt 100% NL Oeuvre Award

„De stralende blondine is een zangeres van wereldklasse. Wat Ilse DeLange in de afgelopen twintig jaar heeft neergezet is ontzettend knap. Achttien keer platina, een eigen festival, een rol in een Amerikaanse serie, ze doet het allemaal”, zegt Martijn Zuurveen van 100% NL. „Als soloartieste maar ook samen met The Common Linnets weet ze iedere keer weer ijzersterke platen uit te brengen. Voor 100% NL is ze een zeer waardevolle zangeres, de prijs voor haar muzikale oeuvre is dan ook meer dan verdiend. We hopen natuurlijk ook de komende twintig jaar nog veel van haar te horen.”

Eerdere winnaars van de popprijs zijn Paul de Leeuw, Nick & Simon, Marco Borsato en BLØF. Afgelopen jaar ging de award naar Anouk, ook zij stond op dat moment twintig jaar op het podium. In februari worden weer de overige 100% NL Awards uitgereikt.