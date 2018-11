Ariana Grande verandert tatoeage van Pete Davidson

Maar Ariana heeft deze tatoeage veranderd in een figuur wat lijkt op een blad of een veer, zo ontdekte Page Six op haar Instagram-story. Op de video is te zien dat ze een toast uitbrengt met haar vrienden. Tijdens het toasten toont ze haar linkerhand waar ooit de getatoeëerde tekst stond, maar die nu is vervangen.

Bij de video schrijft ze: „Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe ik deze mensen eeuwig liefheb en dankbaar ben. Ze helpen me steeds om citroenen in limonade te veranderen en me weer op te lappen”, schrijft Grande, schijnbaar refererend aan haar afgebroken verloving.

De zangeres en de komiek lieten tijdens hun relatie meerdere tatoeages zetten. Zo liet Ariana ook het nummer 8418 op haar enkel vereeuwigen. Dat was het badgenummer van de vader van Pete, een brandweerman die omkwam bij de aanslagen van 11 september in New York.

De twee kondigden in mei plotseling hun verloving aan, nadat ze pas een paar weken aan het daten waren. In de loop van oktober werd bekend dat ze uit elkaar zijn.