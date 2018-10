MARTINE: verslag uit haar verzorgingstehuis

Berend Boudewijn (82), met wie Martine in 1992 trouwde, is de grote steun en toeverlaat van de presentatrice. Ⓒ Hollandse Hoogte

MARTINE BIJL (70) heeft een zware en lange weg afgelegd, sinds zij in 2015 werd getroffen door een ernstige hersenbloeding. Hoe ingrijpend dat was, beschrijft zij in het boek Rinkeldekink, dat donderdag verschijnt en waarin zij verhaalt over haar eigen belevenissen in de kliniek en die van haar medepatiënten. En Martine doet dat op een manier, zoals alleen zij dat (weer) kan...