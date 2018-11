Prijs Kim Kardashian voor impact beenmergdonatie

Ze kreeg de prijs omdat ze heeft geholpen een beenmergdonor te vinden voor de jonge vader Adam Krief. „Het is een eer om de eerste Gift of Life Impact Award ooit te mogen ontvangen”, sprak Kim bij de uitreiking. „ Ik hoorde van het verhaal van Adam via mijn beste vriendin Allison, wiens zoon bij zijn zoon in de klas zat. Toen ik het hoorde, wist ik dat ik iets wilde doen.”

Adam Krief had een agressieve vorm van bloedkanker en had daarvoor een beenmergtransplantatie nodig. Ondanks twintig miljoen geregistreerde donoren over de wereld, matchte daarvan niet een bij hem. Kim Kardashian tweette haar steun voor de Hope4Adam-campagne, die in 2016 werd opgezet. Daarmee wierf ze tienduizend extra beenmergdonoren, waaronder zijzelf en haar naasten.

Ondanks de grote toename in donoren, kon er nog steeds niet tijdig een donor voor Adam gevonden worden. Hij is helaas overleden. Zijn weduwe Lia reikte de award aan Kim uit.