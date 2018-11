Filmrecensie ’Bohemian rhapsody’✭✭✭

Malek is vooral bekend van zijn met een Emmy bekroonde rol in de tv-serie Mr. Robot en zijn optreden in de recente remake van Papillon. Hij weet Freddie Mercury’s kwikzilverachtige persoonlijkheid - ongrijpbaar, theatraal én onzeker - mooi te vangen. De andere bandleden, onder wie oprichter Brian May (Gwilym Lee) en Roger Taylor (Ben Hardy), komen veel minder uit de verf in deze geautoriseerde biografie.

De betrokkenheid van de band bij het tot stand komen van Bohemian rhapsody heeft zeker voordelen. Zo werd een schat aan audio-materiaal ontsloten, van originele studio-opnamen tot concert-registraties. Onder meer van hun legendarische Live Aid-optreden: het vertrek- en eindpunt van deze film.

Toch is er ook een nadeel aan het feit dat Brian May en zijn Queen-collega’s een dikke vinger in de pap hadden. Erg veel scherpe kantjes heeft het drama niet meer. Op de privé-perikelen van Mercury na dan, die in een wanhopige zoektocht naar zijn seksuele identiteit de weg geregeld kwijtraakt. Maar verder krijgen we een opgepoetste versie van het bandverhaal te zien, die weinig inzicht verschaft in de onderlinge verhoudingen.

Het gedwongen vertrek - halverwege het filmen - van regisseur Bryan Singer zal evenmin hebben bijgedragen aan een duidelijke focus. Wat overblijft is dat sterke optreden van Rami Malek en natuurlijk de muziek: ijzersterke Queen-klassiekers, geserveerd in filmverpakking.