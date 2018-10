Rami Malek (Freddie Mercury) en Gwilym Lee (Brian May)

Zijn overbeet was bijna even legendarisch als zijn muzikaliteit. Freddie Mercury (1946-1991), de man die de Britse band Queen smoel gaf, wordt daarom in de Bohemian rhapsody gespeeld met valse voortanden. Dat leidt wel even af. Toch doet acteur Rami Malek dit ook weer snel vergeten.