Slayer neemt op Graspop afscheid van Benelux

Graspop Metal Meeting maakte woensdag zeven nieuwe namen bekend. Naast Slayer komen ook Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators, Lamb Of God, Anthrax, Cradle Of Filth, Death Angel en Skámöld.

Eerder waren de drie headliners al bekendgemaakt. Within Temptation staat er op vrijdag 21 juni, Slipknot op zaterdag 22 juni en KISS op de slotdag zondag 23 juni. Naast deze drie telt de affiche voorlopig nog 55 andere bands.

Slayer staat op 15 november in Zwolle. Deze show in de IJsselhallen is de laatste show van Slayer in Nederland.