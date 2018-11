Omroep MAX haalt Candlelight naar Radio 5

Omroep MAX programmeert de radioshow op vrijdagavond, tussen 22.00 en 0.00 uur. „Zo vlak voor het weekend. We denken dat er dan een groot publiek voor is. En Jan van Veen heeft er zelf ook heel veel zin in. We gaan er wat moois van maken.”

Jan ’Candlelight’ van Veen startte zijn radiocarrière op 1 september 1964 aan boord van zeezender Radio Veronica. Daar ontstond één van de langstlopende programma’s van de Nederlandse radio: het fenomeen Candlelight. In het programma leest de 74-jarige radiomaker gedichten van luisteraars voor. Na Radio Veronica was Candlelight op verschillende stations te horen, zoals Radio 3, Sky Radio en 100% NL.