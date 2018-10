Dennis Weening doet boekje open over zijn einde bij Expeditie Robinson

Hij ontkent dat hij stopt met het tv-programma omdat hij zich op zijn bedrijf wil richten, iets dat RTL in een verklaring meldde. „Mijn bedrijf loopt nu wel heel goed, en daar ga ik ook mijn best voor doen, maar dat is natuurlijk niet een reden om te stoppen. Voor Robinson zet ik alles aan de kant. Mijn contract werd gewoon niet verlengd.”

Wat dan wel de reden is dat RTL hem het programma niet meer wil laten presenteren, weet hij zelf ook niet en dat doet hem pijn. „Het is natuurlijk wel je kindje.” En: „ Het is natuurlijk wel wrang dat je een programma dat zo goed scoort, dat het elk seizoen beter doet, dat zo vaak genomineerd voor de Televizierring, niet meer mag doen. Dat je denkt WHY?.”

’Moeilijk en emotioneel’

Dennis Weening presenteert het programma al zeven jaar, maar kreeg voor de opname van dit laatste seizoen al te horen dat hij daarna niet verder mocht, maar mocht dat nog niet naar buiten brengen. „En dat maakt het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk, dat je dat moet meedragen de hele tijd. Ondertussen zit ik natuurlijk wel bij de Televizierring vrolijk te doen, zit ik bij de persdag en je moet ook nog een programma opnemen terwijl je weet dat het je laatste keer is.”

„Dat maakt het wel moeilijk. Dat is wel emotioneel voor mij. Ik vind het wel onwijs jammer, dat is zacht uitgedrukt, dat ik Robinson niet meer doe.” De positieve reacties van fans geven hem veel kracht. „Maar het is gewoon een beetje een kloteperiode nu.”

RTL reageerde met een officiële verklaring in het programma: „Het klopt dat het contract van Dennis Weening enige tijd geleden is beëindigd. in het belang van Dennis gaan we hier verder niet op in.”

Nicolette Kluijver, die het samen met hem presenteerde, kan er ook niet veel meer over zeggen. „Ik ga hem enorm missen. Hij is gewoon mijn vriend en we blijven wel contact houden.”

Eerder gingen geruchten dat Art Rooijakkers Weening zou opvolgen, maar volgens de zender zelf zijn ze met meerdere kandidaten in gesprek.

