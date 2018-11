’Reünie Spice Girls bij Jonathan Ross’

De website Digital Spy heeft de lijst met gasten van de Jonathan Ross Show van 10 november in handen gekregen met daarop vier van de vijf Spice Girls. Emma Bunton, Mel B, Mel C en Geri Horner zullen bij Jonathan aanschuiven. Alleen Victoria Beckham ontbreekt.

De Spice Girls was een van de meest succesvolle groepen uit de jaren negentig. In 2007 was er al eens een reünie en tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012 trad de meidengroep nog een keertje op. Geruchten over een nieuwe reünie gaan er al tijden.