Jochem Myjer doet een ’Ponticorvootje’ bij Coen en Sander

Hierop reageert Jochem boos: „Jammer dit jongens, dit vind ik jammer jongens. Dit is uit 1997 we zitten in 2018! Dan ben ik met zoveel gave, positieve dingen bezig, gaan jullie zo’n momentje uit 1997 pakken, kom op nou. Echt jammer jongens. Blijven jullie een beetje in het verleden hangen. Ik kan er niet om lachen.”

Net als bij Laura Ponticorvo een week geleden, reageren de radio-dj’s ook geagiteerd. „Ik vind dat je heel raar reageert, Jochem.” De twee verbreken de verbinding, maar besluiten toch even terug te bellen voor de zekerheid. En ja hoor, de cabaretier barst in lachen uit. „Hahahaa, whoehoei, hee mannen, alles goed?”

En dan bespreken ze het nieuwe kinderboek De Gorgels en het geheim van de gletsjer van Jochem in zijn bekende kinderboekenserie de Gorgels.