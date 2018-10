Kijkers balen nu al van vele reclame tijdens Boxing Stars

Nog voor de eerste boksmatch begonnen was, zette RTL5 al reclame in. Ook de eerste wedstrijd tussen B-Brave-zanger Kaj van der Voort en acteur Rein van Duivenboden wordt na elke ronde onderbroken. Everon Jackson Hooi lacht erom. „Whahahaha, ik kijk naar reclame en tussendoor wat boxing stars.” Ook andere kijkers uiten hun ergernis binnen het eerste half uur dat het programma bezig is.

