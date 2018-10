Johan Derksen op de bres voor Herman Brood Museum

„We gaan een benefietconcert houden om vrienden te werven voor het Herman Brood Museum, zodat dit privé-initiatief financieel gezond kan draaien. Zonder steun van de Zwolse gemeenschap en het bedrijfsleven is dat onmogelijk”, zegt Derksen voor de camera van het ANP.

„Voor een provinciestad als Zwolle is het Herman Brood Museum een ontzettende verrijking. Herman Brood is een kind van de stad Zwolle. En het is toch te gek voor woorden als het Herman Brood Museum in Amsterdam zou verschijnen. Het Herman Brood Museum hoort in Zwolle. Hij is het enige rock-’n-roll idool dat Nederland gehad heeft. Iedereen hield van Herman Brood. Hij was daarnaast ook nog een begenadigd kunstenaar. Je moest hem aan de muur hebben. Ik heb destijds zelf ook voor een vermogen een schilderij gekocht waar Herman denk ik vijf minuten aan heeft gewerkt.”

Derksen heeft voor het benefietconcert in theater Odeon muzikanten opgetrommeld die met Herman gewerkt hebben, onder wie saxofonist Bertus Borgers, gitarist Erwin Java en drummer Hans la Faille.