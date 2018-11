Emma Roberts stapt uit Netflix-productie

Netflix laat weten een nieuwe actrice te zoeken voor de hoofdrol. Volgens Deadline is Lily Collins in beeld om de rol over te nemen. Spinning Out vertelt over het leven van kunstschaatsster Kat Barker. Haar kunstschaatscarrière lijkt ten einde als ze een blessure oploopt. Ze grijpt de kans aan haar carrière voort te zetten met een schaatspartner met een verborgen verleden.

Het is niet bekend welke rol voor het nichtje van Julia Roberts zo belangrijk is om de rol in Spinning Out op te geven. Volgens Deadline betreft het een nieuwe tv-serie.