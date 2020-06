Tal van BN’ers bij protest op de Dam tegen politiegeweld

Onder anderen Georgina Verbaan, Halina Reijn, Anna Nooshin en Hadewych Minis deden mee aan de demonstratie, een initiatief van Kick Out Zwarte Piet en Black Queer & Trans Resistance NL. Ook zangeres Maan de Steenwinkel, Eric Corton, Alkan Çöklü, Tim Hofman en De Jeugd van Tegenwoordig-lid Faberyayo waren naar de Dam gekomen om hun stem te laten horen tegen racistisch geweld in de Verenigde Staten en Europa.

Het overlijden van Floyd wakkerde rellen aan in de VS en in verschillende steden gingen mensen massaal de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. De heftige video van zijn dood ging de wereld over en zorgde wereldwijd voor veel boosheid en verdriet. Veel sterren deden mee aan demonstraties, doneerden aan liefdadigheidsorganisaties en deelden op sociale media hun afschuw.

Tijdens de demonstratie in Amsterdam zijn zo’n 5000 betogers samengekomen. Hoewel een groot deel van de betogers mondkapjes draagt, zoals vooraf ook werd gevraagd, wordt de anderhalve metermaatregel massaal geschonden.

Burgemeester Femke Halsema laat aan AT5 weten dat ze begrijpt dat de anderhalve meter afstand niet altijd gehandhaafd wordt bij de protesten. „Demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie té belangrijk en bovendien zijn mensen zelf verantwoordelijk.” Volgens haar is de sfeer op de Dam heel goed.