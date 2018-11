'Weinstein dwong minderjarige tot seks'

Het vermeende slachtoffer diende woensdag een aanklacht in in New York, zo meldt New York Post. Daarin zou ze beschrijven dat ze werd uitgenodigd voor een zakenlunch met de filmproducent. In plaats daarvan nam Weinstein haar mee naar zijn huis. Hij zou haar hebben verteld dat hij sterren heeft gemaakt van Gwyneth Paltrow en Penelope Cruz, en dat hij voor haar hetzelfde zou kunnen betekenen. Daarna drong hij aan op seks.

Volgens de aanklacht dwong de producent het meisje hem te bevredigen. Toen ze aangaf dat ze niet verder wilde gaan zou Weinstein woedend zijn geworden, maar haar uiteindelijk hebben laten gaan. Toch hielden de twee contact, en kreeg de actrice twee kleine rolletjes in films van Weinstein. In 2008 probeerde hij haar weer tot seks te dwingen. Toen ze opnieuw weigerde, zou hij haar hebben gezegd dat hij ervoor zou zorgen dat ze nooit aan de bak zou komen in Hollywood.

De vrouw, die anoniem is gebleven in de rechtbankpapieren, heeft zich bij een groep van tien andere vermeende slachtoffers van de filmproducent gevoegd, om een gezamenlijke rechtszaak te voeren.