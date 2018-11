John de Mol voert BN'ers aan in Quote 500

De Mols vermogen ging volgens Quote met ruim 100 miljoen euro omhoog. Ander bekende namen op de lijst zijn onder anderen Joop van den Ende (1,6 miljard) op plaats veertien en tv-producent Reinout Oerlemans op 241 met een geschat vermogen van 170 miljoen euro. Dj Tiësto boerde ook goed afgelopen jaar en kon volgens Quote 20 miljoen bijschrijven en komt daarmee op een totaal van 140 miljoen op plaats 294.

Nieuw in de lijst is prinses Mabel op nummer 149. De vrouw van de in 2013 overleden prins Friso profiteerde van de beursgang van betaalbedrijf Adyen en heeft nu een geschat vermogen van 240 miljoen euro. De familie Van Oranje-Nassau neemt een elfde plaats in op de lijst van rijkste Nederlandse families, met een vermogen van 1 miljard euro.

De rijkste Nederlander is opnieuw Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken. Zij staat met 12,8 miljard euro fier bovenaan in de nieuwste Quote 500.