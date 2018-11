Quvenzhané Wallis krijgt rol in Black-Ish

Quvenzhané schreef in 2013 geschiedenis als jongste Oscargenomineerde ooit in de categorie beste actrice. De destijds negenjarige maakte kans voor de Academy Award vanwege haar rol als Hushpuppy in Beasts Of The Southern Wild, die ze opnam toen ze zes jaar oud was. Ze had daarna een kleine rol in 12 Years A Slave en speelde de titelrol in de remake van Annie.

Black-ish, in Nederland te zien op Fox en via Videoland, gaat over een Afro-Amerikaans gezin dat in een rijke, voornamelijk witte buurt leeft. De serie wordt veelgeprezen vanwege de maatschappelijke thema's die erin terugkomen. Zo maakte Black-ish een Black Lives Matter-aflevering en draaide er een episode volledig om de presidentsverkiezingen in 2016.