Vechtende sterren trekken 273.000 kijkers

In de eerste uitzending stapten onder anderen voormalig boybandzangers Kaj van der Voort (B-Brave) en Rein van Duivenboden (MainStreet) in de ring. Ook oud-hockeyer Taeke Taekema en zanger Danny Froger kwamen ook in actie. Het waren echter niet de gevechten die het meest werden besproken op sociale media; veel kijkers beklaagden zich op Twitter over de hoeveelheid reclameblokken.

RTL 4 scoorde woensdag betere cijfers. Het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje startte met 853.000 kijkers, gevolgd door 779.000 kijkers voor Van der Vorst ziet Sterren. SBS6 heeft het ondertussen nog steeds moeilijk met Screentest. Deze week keken er 212.000 mensen naar de zoektocht naar acteertalent.

Tussen Kunst & Kitsch trok op primetime de meeste kijkers. Het NPO 1-programma scoorde woensdag 1,7 miljoen kijkers.

