Demi Lovato blijft rest van jaar in kliniek

Een bekende van de zangeres verklaard tegenover Us Weekly dat het goed gaat met Demi, en dat ze zich vooral richt op haar herstel. „Ze wijdt zich helemaal aan het afkickproces”, aldus de insider. Een ander bron laat weten dat Demi geen andere activiteiten heeft gepland voor de rest van het jaar.

Demi maakte in juni bekend dat ze na zes jaar nuchterheid een terugval had gehad. In juli werd ze bewusteloos aangetroffen in haar huis na een overdosis, vermoedelijk door het gebruik van heroïne. Na een ziekenhuisopname vertrok de voormalig Disney-ster naar een afkickkliniek. De 26-jarige zou hebben gekozen voor een strenge behandeling. „Voor Demi is dit een wilskrachttest”, aldus een bekende. „Ze wil niet dat het haar te makkelijk wordt gemaakt.”