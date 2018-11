Kardashians vieren Halloween in ondergoed

Op Instagram deelde Kim woensdag kiekjes van zichzelf met Kourtney, Khloé, Kendall en Kylie. De zussen waren allemaal gekleed in lingerie en droegen enorme witte vleugels. Op Twitter noemde Kim het ’een droom die uitkomt’ om voor een avond een Victoria's Secret Angel te zijn.

In haar tweet grapte de realityster dat zusje Kendall weer een avond kon oefenen. Het 22-jarige model maakte in 2015 haar debuut als 'engel' in de beroemde jaarlijkse catwalkshow van het lingeriemerk. Vorig jaar ontbrak ze in de show, maar met het bericht lijkt Kim te bevestigen dat haar jongere zus dit jaar weer van de partij is.

Het idee voor de familie-outfits kwam dit jaar blijkbaar van Kim. Een fan vroeg haar op Twitter wie met het plan op de proppen was gekomen, waarop Kim antwoordde met de emoji met opgestoken hand.