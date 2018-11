Prinses Mabel maakt opwachting in Quote 500

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Prinses Mabel is dit jaar een van de nieuwe binnenkomers in de jaarlijkse Quote 500, de lijst van Nederlandse rijken. Volgens zakenblad Quote profiteerde ze optimaal van de beursgang van betaalbedrijf Adyen en heeft ze nu een geschat vermogen van 240 miljoen euro. Daarmee bezet de weduwe van de in 2013 overleden prins Friso de 149e plaats.